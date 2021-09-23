107-летняя американка дала совет желающим прожить долго

Она посоветовала хорошо спать и думать в первую очередь о других, а не о себе.

Жительница американского города Линкольн, штат Небраска, отметившая 107-й день рождения, дала совет желающим прожить долго, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Ванеста Грей родилась в 1914 году и выросла во времена Великой депрессии.

Мы не знали, что это Великая депрессия, потому что все наши друзья были в том же положении, - вспоминает женщина.

Она утверждает, что, несмотря на трудности, наслаждалась каждым годом своей жизни.

Надеюсь, что смогу отметить день рождения еще раз, - говорит Грей. - Это единственный подарок, который я прошу на каждый юбилей - еще один год.

Когда у нее спросили о секрете долгой и успешной жизни, 107-летняя долгожительница засмеялась и сказала, что у нее нет ответа, однако посоветовала хорошо спать и думать в первую очередь о других, а не о себе.

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