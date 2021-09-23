Жители Англии стали свидетелями красивого явления

В полнолуние во время заката небо окрасилось в яркие цвета.

Англичане в социальных сетях делятся красивыми снимками Луны, сообщает zakon.kz.

Метеорологи считают, что лучше всего наблюдать закат в облаках, которые находятся не очень близко к земной поверхности. Нужно, чтобы лучи могли преломляться под определенным углом. Чем больше таких отдаленных от Земли облаков, тем ярче видны лучи заходящего Солнца.

Британские эксперты рассказали, яркость заката зависит от облаков, температуры и наклона Земли. Именно осенью, в более холодные месяцы, все эти показатели приходят к тем значениям, которые визуально усиливают красоту небесного явления.

Визуальный эффект от заката по своему происхождению похож на радугу. Радуга возникает от того, что солнечные лучи преломляются в каплях дождя. То же самое и с лучами при заходе Солнца. Но преломляются они не в воде, а в частицах пыли. На первый взгляд кажется, что чем чище воздух, тем ярче должен быть закат. На самом деле все наоборот: в атмосфере без пыли заход Солнца выглядит достаточно тускло. Наоборот, чем больше в воздухе пылевых частиц, тем сильнее преломляются лучи, и закат "расцветает". Поэтому самые потрясающие вечера можно увидеть в пустыне, - сказала "360" климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Александровна Зайцева.

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