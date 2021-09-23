В Алматы из списка памятников истории и культуры исключили курган

Курган не имеет историко-культурной ценности.

Постановлением акимата города Алматы от 9 сентября 2021 года внесены изменения в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы, сообщает zakon.kz.

В частности, из списка исключена строка номер 1.

Под этим номером был указан курган, расположенный на улицах 20-й, 22-й линии, Жандосова и улице Тажибаевой, 37, "с восточной и юго-восточной стороны Автотранспортного предприятия-2, около школы".

Постановление вводится в действие с 28 сентября.

Ранее в акимате сообщили, что курган не имеет историко-культурной ценности.

Курган был обнаружен в 1936 году ученым-зоогеографом и археологом-любителем Борисом Дублицким. Раскопки памятника начались только несколько лет назад. Тогда археологи отметили интересные особенности строения могильника. Его возраст оценили в 2500 лет.

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