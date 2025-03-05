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Право

Представление списка памятников истории и культуры в ЮНЕСКО: разработаны правила

Виды города Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 14:28 Фото: primeminister.kz
Министерство культуры и информации разработало правила формирования и представления предварительного списка всемирного культурного наследия Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Предварительный список всемирного культурного наследия РК – перечень памятников истории и культуры, представляемый в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО для включения в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Для формирования предварительного списка местные исполнительные органы областей и городов направляют в уполномоченный орган соответствующие предложения.

Предложения местных исполнительных органов выносятся уполномоченным органом на рассмотрение специальной комиссии в течение 45 пяти календарных дней.

На основании рекомендации специальной комиссии уполномоченным органом формируется предварительный список.

Указывается, что при формировании предварительного списка учитываются критерии к потенциальным памятникам истории и культуры всемирного культурного наследия, определяемые Конвенцией об охране всемирного природного и культурного наследия, ратифицированной Казахстаном 29 апреля 1994 года, а также выдающаяся универсальная ценность памятника истории и культуры.

Предварительный список обновляется не менее одного раза в 10 лет.

На основании сформированного уполномоченным органом предварительного списка для представления в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО готовится документация.

Представление предварительного списка заполняется на английском либо французском языке в соответствии с требованиями Конвенции.

Представление предварительного списка содержит информацию о соответствии памятника истории и культуры критериям Конвенции, подлинности и/или целостности памятника истории и культуры, сравнение с аналогичными памятниками истории и культуры.

Подписанный уполномоченным органом документ для представления предварительного списка направляется в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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