Экс-нападающий "Барселоны" хочет возглавить Федерацию футбола Камеруна

Знаменитый камерунец Самюэль Это'О объявил об этом на своей странице.

Экс-нападающий "Барселоны" Самюэль Это'О планирует стать президентом Камерунской федерации футбола, передает zakon.kz.

40-летний камерунец объявил на своей странице в Twitter, что выдвинул свою кандидатуру на выборы, также заявив, что принял это решение "из-за любви к своей стране и ее футболу".

Время на исходе. Ожидание не вариант. Пора восстановить наш футбол, - отметил Это'О.

Выборы нового руководителя Федерации футбола Камеруна состоятся 11 декабря, а 9 января 2022 года в Камеруне стартует Кубок африканских наций.

Звезда камерунского и мирового футбола Это'О четыре раза признавался лучшим футболистом года в Африке. Самюэль является лучшим бомбардиром сборной Камеруна с 56-ю голами в 118 матчах.

Куандык Шынасилов

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