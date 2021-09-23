Часть улиц перекроют из-за марафона в Алматы 

26 сентября будет проходить "Алматы марафон".

26 сентября будет перекрыта часть дорог в Алматы из-за марафона, сообщает zakon.kz.

С 9:00 25 сентября до 18:00 26 сентября будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.Старт и финиш марафона будет на площади Республики, поэтому по ул. Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 часов 25 сентября до 18:00 часов 26 сентября, - сообщили в Оргкомитете бегового соревнования "Алматы марафон".

26 сентября

Движение по пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр.Аль-Фараби будет полностью перекрыто с 04:30 до 12:00. Движение по пр. Аль-Фараби от пр. Назарбаева до пр. Достык будет полностью перекрыто с 04:30 до 09:30 в день мероприятия. Движение по пр. Аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Шашкина будет частично перекрыто с 04:30 до 12:00, южная сторона улицы будет открыта для автотранспорта. Движение по пр. Аль-Фараби от ул. Шашкина до ул. Саина будет частично перекрыто с 04:30 до 13:30, южная сторона дороги будет открыта для автотранспорта.Движение по ул. Саина от пр. Аль-Фараби до пр. Абая будет частично перекрыто с 04:30 до 13:30, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Движение по пр. Абая от ул. Саина до ул. Байтурсынова будет частично перекрыто с 04:30 до 14:00, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Движение по ул. Байтурсынова от пр. Абая до ул. Сатпаева будет полностью перекрыто с 04:30 до 14:00. Движение по ул. Сатпаева от ул. Байзакова до ул. Байтурсынова будет полностью перекрыто с 04:30 до 10:35. Движение по ул. Сатпаева от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан будет полностью перекрыто с 04:30 до 14:00.Движение по ул. Байзакова от ул. Тимирязева до ул. Сатпаева будет полностью перекрыто с 04:30 до 10:35.Движение по ул. Тимирязева от ул. Шашкина до ул. Байзакова будет полностью перекрыто с 04:30 до 10:35. Движение по ул. Шашкина от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева будет полностью перекрыто с 04:30 до 10:35.

По ул. Желтоксан на юг до ул. Сатпаева По ул. Сатпаева на запад до ул. Назарбаева По пр. Назарбаева на юг до ул. Сатпаева По южной стороне пр. Аль-Фараби до Нурлы-Тау и пройти пешком до площади По пр. Абая на запад до ул. Желтоксан По ул. Шевченко и Курмангазы до ул. Желтоксан На метро до станции "Абай"

Рекомендуемый маршрут для проезда к площади Республики на автотранспорте:

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