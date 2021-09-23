50-метровый флагшток установили в ЗКО

Торжественное мероприятие началось с государственного гимна.

Под эгидой 30-летия Независимости страны в рамках программной статьи "Рухани жаңғыру", а также в честь Дня города, в самом центре г.Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области в парке имени Г.Жангирова установили флагшток высотой 50 метров.

На самом его верху гордо развевается флаг Республики Казахстан размерами 8 на 16 метров.

В церемонии поднятия флага приняли участие аким Бурлинского района Миржан Сатканов, сотрудники Бурлинского районного досугового центра, руководители учреждений, жители города, молодежные объединения, представители СМИ.

Поднимая высоко в небо огромное полотнище, символ Независимости Казахстана, аким Бурлинского района Миржан Сатканов отметил, что в душе всегда испытывает гордость за историю страны, за мирное небо в государстве, где проживают свыше 125 наций и народностей в единстве и согласии.

Чем дороже Независимость для нашего народа, тем особую ценность для нас представляют государственные символы страны. Необходимо с младых лет прививать уважение и почитание традиционных народных ценностей, к которым относятся и государственные символы. В этом году исполняется 30 лет нашей независимости. Казахстан узнаваем в мировом пространстве, пользуется заслуженным авторитетом среди других стран. Пусть казахстанский флаг поднимается исключительно с благими целями и помыслами по самым лучшим жизненным поводам, – пожелал М.Сатканов.

Торжественное мероприятие началось с государственного гимна, в ходе которого прозвучали стихи ровесников Независимости РК, местных поэтов Жаркынбека Шынтаева и Утепбергена Карасая. Свои стихи они посвятили независимости, а артисты районного Центра досуга исполнили песни "Көк тудың желбіреген", "Бурлы мекенім". Цель мероприятия – сохранение и популяризация государственных символов как символов независимости, проявление уважения к государственным символам, воспитание чувств патриотизма у молодого поколения. Флагшток был установлен при поддержке местных спонсоров, на его установку было затрачено 60 миллионов тенге.

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