84-я ракетка мира обыграл Аслана Карацева

На международном турнире проиграл первый сеяный.

Главный фаворит Аstana ATP 250, россиянин Аслан Карацев огорчил своих болельщиков, проиграв в самом начале турнира, передает zakon.kz.

Полуфиналист нынешнего австралийского чемпионата по теннису, Аслан Карацев, проиграл за два часа финскому спортсмену Эмилу Руусуовори – 6:7, 4:6. Теперь в отсутствие российского теннисиста, шансы на чемпионство появились у многих участников этих соревнований. А их в сетке одиночного разряда осталось только 11 человек из 32-х начавших состязания.

Казахстанские болельщики будут ожидать успеха от своего любимца – Александра Бублика, который еще никогда не выигрывал титул в ATP-туре.

Александр Бублик выйдет на корт 23-го сентября (вечерним запуском, после 18:00). Его соперник по второму кругу 22-летний серб Миомир Кецманович.

Куандык Шынасилов

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