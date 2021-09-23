В Кокшетау стартовал гастрольный тур Казахского национального драматического театра

Для гостей и жителей города будут представлены лучшие спектакли известного коллектива.

В областном центре в рамках 30-летия Независимости страны и плана мероприятий "Кокшетау - культурная столица Казахстана" начались гастроли Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова, передает zakon.kz.

Праздник искусства будет проходить с 23 по 28 сентября.

Подробно о репертуаре гастрольного тура рассказали на брифинге в Региональной службе коммуникаций художественный руководитель Казахского национального драматического театра, Народный артист СССР Асанали Ашимов, директор театра, заслуженный деятель Казахстана Еркин Жуасбек и актер театра, заслуженный деятель Казахстана Бекжан Турыс, передает управление внутренней политики.

Как отметили спикеры, на сцене Дворца культуры "Кокшетау" для гостей и жителей города будут представлены лучшие спектакли известного коллектива.

В этом году гастрольный тур нашего театра проходит в преддверии юбилея Независимости страны в культурной столице – городе Кокшетау. Надеемся зрители, посмотрев спектакли нашего театра с интересным и художественным содержанием, показывающим нашу сегодняшнюю жизнь, духовно обогатятся и получат множество положительных эмоций, - рассказал директор театра Еркин Жуасбек.

Театральный праздник откроет драма "Жаужүрек" писателя, драматурга, лауреата Государственной премии Дулата Исабекова. Картина посвящена жизни и творчеству известного певца-композитора, серэ, борца, любимца народа Балуана Шолака.

В последующие дни будут показаны комедия "Бес бойдаққа бір той" писателя, драматурга, лауреата Государственной премии Тынымбая Нурмаганбетова, драма "Қоштасқым келмейді" драматурга Александра Володина, мюзикл "Сыған серенадасы" поэта, драматурга Исраила Сапарбая, драма "Жүз жылдық махаббат" писателя, драматурга, лауреата Государственной премии Дулата Исабекова, драма "Қара" по словам назидания Абая.

Также на всех постановках для ограниченного количества зрительских мест будет доступен синхронный перевод на русский язык.

Для безопасности зрителей показ спекталей будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и через приложение Ashyq.

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