Новый пригородный маршрут планируют запустить в Нур-Султане

Запуск назначен на 25 сентября.

В столице запустят новый пригородный маршрут сообщением жилой массив "Лесная поляна" - Назарбаев Университет, передает zakon.kz.

Новый пригородный маршрут №323 сообщением жилой массив "Лесная поляна" - Назарбаев Университет запустят по просьбам жителей города Косшы с 25 сентября, - сообщает официальный сайт городского акимата со ссылкой на пресс-службу CTS.

Как уточняется, движение маршрута начинается с остановочного пункта минимаркет "Эко-Маркет" - ш. Каркаралинское - прямо по пр. Кабанбай батыра - конечный пункт Назарбаев Университет.

Автобусы нового маршрута будут курсировать все дни недели, что позволит разгрузить работу общественного транспорта города Косшы. Пассажирам стоит помнить о соблюдении масочного режима в общественном транспорте, вход в автобусы без масок запрещен. Оплата за проезд осуществляется только безналичным расчетом, - резюмируется в сообщении.

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