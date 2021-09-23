Футзал: Казахстан впервые в своей истории вышел в четвертьфинал мирового первенства

За выход в полуфинал казахстанская дружина поспорит с победителем поединка "Иран" - "Узбекистан", который состоится 24-го сентября.

Сборная Казахстана по футзалу обыграла команду Таиланда на чемпионате мира-2021, передает zakon.kz.

Это был поединок 1/8 финала, в котором казахстанские футзалисты не дали никаких шансов тайской сборной, учинив полный разгром. Казахстанская дружина уже в первом тайме практически решила исход матча, владея тотальным преимуществом на площадке, плюс забила три безответных мяча в ворота соперника. Дубль на счету Дугласа, и один мяч записал в свой актив Даурен Турсагулов - 3:0.

Во втором тайме Тайнан, Даурен Нургожин, Арнольд Кнауб и вратарь Игита довели матч до форменного разгрома - 7:0. За всю историю выступления на мировых первенствах сборная Казахстана впервые прошла в восьмерку лучших команд мира.

За выход в полуфинал казахстанская дружина поспорит с победителем поединка "Иран" - "Узбекистан", который состоится 24 сентября.

Куандык Шынасилов

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