Магнитные бури ожидаются вследствие взрывов на Солнце

Зафиксированная вспышка была четвертой по силе за последний год.

Ученые предупредили о возможных магнитных бурях после взрывов на Солнце, которые произошли утром 23 сентября, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Через два-три дня к Земле придут облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом на Солнце. В этом случае нашу планету ждут несколько часов магнитных бурь. Это, однако, произойдет только в случае "удачного" расположения вспышки вблизи направления на Землю", - говорится в сообщении веб-портала Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Также отмечается, что вероятность этого события весьма высока, потому что "наиболее вероятная вспышечная область находится сейчас прямо напротив Земли".

Отмечается, что зафиксированная вспышка на Солнце была четвертой по силе за последний год. Однако она не была зафиксирована космическим аппаратом GOES-16, одной из задач которого является непрерывный мониторинг вспышек.

23 сентября спутник зашел в тень в 07:19 (по московскому времени), а вышел из нее в 08:26, то есть был заслонен от Солнца в течение 67 минут. Солнечная вспышка, согласно независимым источникам, началась в 07:35 и закончилась в 07:50. Таким образом, она оказалась полностью недоступна для наблюдения космического аппарата, - уточняется в сообщении лаборатории.

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