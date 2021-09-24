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Из-за конфликта со Скарлетт Йоханссон Disney изменит контракты с актерами

Фото: instagram/scarlettjoha... 24 сентября 2021, 01:50

Руководитель корпорации Disney Боб Чапек заявил, что мировая пандемия сильно повлияла на индустрию.

На фоне конфликта Скарлетт Йоханссон и Disney, которые разбираются в суде из-за одновременной премьеры "Черной вдовы" в кинотеатрах и интернете, студия приняла решение пересмотреть будущие контракты с актерами, передает zakon.kz.

Руководитель корпорации Боб Чапек заявил, что мировая пандемия сильно повлияла на индустрию, поэтому ее последствия будут учитываться в будущих проектах, - пишет rt.ru.

По каждому снятому ранее, но еще не выпущенному фильму решение о гибридном прокате будет приниматься индивидуально.

Актеров Чапек назвал самым важным активом компании, пообещав в дальнейшем учитывать интересы всех сторон.

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