Количество наркоправонарушений выросло в Казахстане

Зампремьера поручил сформировать Межведомственную рабочую группу для выработки системных мер по противодействию наркопреступности и наркомании в стране.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел специальное совещание по исполнению поручения главы государства касательно противодействия наркопреступности и наркомании в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Проблематика накропреступности и наркомании сегодня очень актуальна. К сожалению, основными потребителями новых синтетических наркотиков становится молодежь. Только в текущем году в стране выявлено 5 тыс. наркоправонарушений с ростом на 8,5%. Нам нужны системные меры по борьбе с данным явлением. Ералы Тугжанов

Правоохранительным и отраслевым государственным органам поручено: пресекать наркопреступления в сети телекоммуникаций, в том числе совершаемых с использованием интернет-ботов и других автоматических программ;

создать сбалансированную систему первичной профилактики наркомании с установлением эффективного государственного и социального контроля;

усовершенствовать методы лечения наркозависимых людей, улучшить материально-техническое оснащение государственных наркодиспансеров территориальных органов судебной экспертизы;

расширить использование систем дистанционного зондирования на предмет выявления очагов произрастания наркосодержащих растений;

принять меры по недопущению ввоза наркотических средств из-за рубежа.

По итогам совещания заместитель премьер-министра поручил сформировать Межведомственную рабочую группу для выработки системных мер по противодействию наркопреступности и наркомании в стране.

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