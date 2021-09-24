Цифровой "ревизорро" по-казахски

Выпуски проекта на государственном языке сопровождаются русскими субтитрами, что позволит увеличить охват.

"Интернет бар ма?" – казахстанский вариант цифрового "ревизорро" или попытка своими глазами увидеть, как сейчас развиваются казахстанские аулы.

Амбициозный социальный проект, автором и ведущей которого стала известная журналистка Жазира Бегалы, призван обратить внимание на важность такого повседневного явления как доступ к интернету. В небольшие села всемирная сеть пришла в результате реализации программы "250+", которая объединила всех казахстанских мобильных операторов. Как аул изменился после этого – главная тема большого путешествия "Интернет бар ма?" по стране.

"Есть у вас интернет?" – этот вопрос Жазира Бегалы будет задавать в каждом ауле, который посетит. В первом выпуске "Интернет бар ма?" его услышали жители Алматинской области. Там, где нет проблем с интернетом – развивается бизнес, туризм, улучшаются условия жизни и труда.

Жители учат английский, пользуются сайтом электронного правительства, радуются онлайн-банкингу. Там же, где интернета нет – страдают денежно-товарные отношения. Например, в ауле Кольсай туристы, отвыкшие от использования наличных денег, могут остаться голодными. Благо сел, где отсутствует интернет становится с каждым днем все меньше.

У нас в планах объехать как можно больше аулов, выяснить какая там картина. Интернет-это необходимость, думаю, все с этим согласны. В прошлом году закончилась большая программа (250+), которую государство реализовало силами всех операторов связи. Она обеспечила многих сельских жителей интернетом. Однако есть районы, в которых, например, на работу интернета влияют перебои с электроснабжением. А где-то мешает человеческий фактор. Может быть наш проект где-то поможет решить проблемы со связью и интернетом. Будем этому очень рады. Сейчас в режиме монтажа и постпродакшена еще три выпуска об аулах Алматинской области. Открою секрет, кое-какие результаты у нас уже есть, - поделилась Жазира Бегалы.

Социальная журналистика – та тема, в которой наш собеседник Жазира Бегалы скорее не работает, а живет. Интерес к социальным проблемам, событиям в жизни жителей глубинки, в том числе к вопросам развития отдаленных аулов даже не хобби, а стиль жизни, который четко прослеживается, например, по публикациям в социальных сетях. К тому же журналист умеет задавать правильные вопросы, которые часто находят отклик у представителей исполнительной власти на местах.

Это еще один "крючок", который поможет проекту "Интернет бар ма?" найти своего зрителя. Выпуски проекта на государственном языке сопровождаются русскими субтитрами, что позволит увеличить охват.

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