54 человека умерли от КВИ и пневмонии в Казахстане за сутки

Лечение от КВИ продолжают получать 64 475 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 25 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 25 сентября лечение от КВИ продолжают получать 64 475 человек (55 621+ и 8854 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 146 пациентов, на амбулаторном уровне - 53 329.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 895 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 230, на аппарате ИВЛ - 13.

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