Виллу Зеленского в Италии продают за 4,5 млн евро

Семья президента Украины владеет им с 2015 года.

Президент Украины Владимир Зеленский продает виллу в Италии за 4,5 миллиона евро, сообщает zakon.kz со ссылкой на СТРАНA.ua.

Как рассказал украинскому изданию источник в итальянском агентстве недвижимости, последние годы вилла сдавалась в аренду за 12 тысяч евро в месяц. Сейчас там проживает семья из США. Однако в начале октября арендаторы должны съехать, а сам особняк уже выставлен на продажу. Семья Зеленского хочет получить за него 4,5 миллиона евро.

Двухэтажный особняк площадью 413 квадратных метров со СПА-зоной, тренажерным залом, бассейном и множеством спален располагается всего в 400 метрах от моря в Форте-деи-Марми в Тоскане.

Семья президента Украины владеет им с 2015 года.

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