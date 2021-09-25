В Нур-Султане перекроют движение на улицах Тайбурыл и Ушконыр

В связи с проведением ремонтных работ, с 25 по 27 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Игiлiк до улицы Ондирис.

В столице на улицах Тайбурыл и Ушконыр ведется ремонт, сообщает zakon.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Тайбурыл и улице Ушконыр, передает официальный сайт столичного акимата.

В связи с проведением ремонтных работ, с 25 по 27 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Игiлiк до улицы Ондирис.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - говорится в сообщении транспортного управления.

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