Как самостоятельно выявить недолив топлива на автозаправках

Для точных измерений нужны специальные сертифицированные измерительные приборы, к которым не относится бензобак и датчики.

Вице-президент российского "Независимого топливного союза" Дмитрий Гусев назвал способ самостоятельно выявить недолив топлива на автозаправках и что нужно делать, чтобы этого не допустить, передает zakon.kz.

Как пишет агентство "Прайм", для точных измерений нужны специальные сертифицированные измерительные приборы, к которым не относится бензобак и датчики, последние лишь информируют водителя о наличии топлива в машине.

Проще всего проверить, сколько бензина наливают на заправках, при помощи канистры, пояснил Гусев. Нужно наливать топливо в нее, после чего переливать в бензобак, не пользуясь услугами заправщиков. Также следует заправляться по количеству литров, а не на определенную сумму. Специалист напомнил, что плотность топлива меняется в зависимости от температуры. Так, летом в бак войдет немного больше, чем зимой, это естественные колебания.

Гусев добавил, что проблема недолива топлива преувеличена, и большинство заправок стараются работать честно, с качеством также нет проблем.

Как только ситуация на топливном рынке обостряется, сразу же начинаются разговоры о том, что автозаправки обманывают, недоливают топлива, - сказал он.

Если же водитель считает, что его обманули с количеством бензина, сначала следует обратиться на АЗС, обычно там идут на компромисс и добавляют недолив. В противном случае можно обратиться в профильные органы. Там с помощью специальных приборов проведут экспертизу и примут меры к недобросовестному предприятию, заключил вице-президент "Независимого топливного союза".

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