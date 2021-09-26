Сборная Казахстана завоевала "бронзу" Чемпионата Азии по гандболу

Отметим, что спортсменки вышли из подгруппы "А" со второго места и в полуфинале уступили японкам.

В Иордании завершился 18-й Чемпионат Азии по гандболу среди женщин, передает zakon.kz.

Представительницы Казахстана после шести игр заняли в итоге третье место.

Отметим, что казахстанские девушки вышли из подгруппы "А" со второго места и в полуфинале уступили японкам.

А в матче за третье место гандболистки Казахстана были сильнее команды Ирана – 38:33.

Куандык Шынасилов

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