Сборная Казахстана завоевала "бронзу" Чемпионата Азии по гандболу

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Отметим, что спортсменки вышли из подгруппы "А" со второго места и в полуфинале уступили японкам.
В Иордании завершился 18-й Чемпионат Азии по гандболу среди женщин, передает zakon.kz.
Представительницы Казахстана после шести игр заняли в итоге третье место.
Отметим, что казахстанские девушки вышли из подгруппы "А" со второго места и в полуфинале уступили японкам.
А в матче за третье место гандболистки Казахстана были сильнее команды Ирана – 38:33.
Куандык Шынасилов
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