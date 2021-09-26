Скончался основатель и басист рок-группы Status Quо

Ланкастер упорно боролся с болезнью и до последнего выступал на сцене, хотя ему было трудно передвигаться самостоятельно.

Основатель, басист и вокалист британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

C глубокой грустью сообщаем о том, что из жизни ушел легендарный Алан Ланкастер из Status Quo. Для нас было большой честью сотрудничать с ним в последние годы, - сообщила в Twitter работавшая с музыкантом независимая звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records.

Как уточняется. друг Ланкастера журналист Крейг Беннетт написал в соцсетях, что исполнитель умер у себя дома в Сиднее в окружении родных. Он страдал рассеянным склерозом - тяжелым аутоиммунным заболеванием, при котором могут возникать нарушения зрения, контроля над мышцами, чувства равновесия, а также разнообразные проблемы психики. По словам Беннетта, Ланкастер упорно боролся с болезнью и до последнего выступал на сцене, хотя ему было трудно передвигаться самостоятельно.

фото: Instagram/statusquo4ever

В декабре 2016 года в возрасте 68 лет умер гитарист Status Quo Рик Парфитт.

Status Quo была основана в 1962 году. Общий тираж проданных пластинок группы превышает 110 млн копий. По числу ставшими хитами альбомов она уступает лишь коллективу Rolling Stones Мика Джаггера и Кита Ричардса. Группа активно выступает до сих пор, но Ланкастер покинул ее еще в 1985 году после переезда в Австралию. В 2013-2014 он принял участие в концертном туре оригинального состава Status Quo.

Песня "In The Army Now" стала мировым хитом благодаря группе в 1986 году:

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