74-летнюю японку приговорили к смерти за отравление мужа и двух любовников

Также ее обвинили в попытке покушения на жизнь знакомого с целью получения наследства.

Японский суд отклонил апелляцию на смертный приговор 74-летней серийной убийцы Тисако Какэхи по прозвищу "Черная вдова", сообщает zakon.kz.

Теперь ее ждет смертная казнь через повешение, передает CNN.

Ее признали виновной в убийстве мужа и двух любовников, а также в попытке покушения на жизнь знакомого с целью получения наследства.

Исао Какэхи было 75 лет, когда он познакомился через брачное агентство с 67-летней вдовой Тисако. Уже спустя два месяца супруги узаконили свои, казалось бы, гармоничные отношения, съехались и начали блаженную жизнь в городе Муко готовясь к первому совместному празднованию Нового года.

В декабре 2013 года мужчина скончался. Его смерть сочли подозрительной, поэтому было проведено вскрытие. В сердце, крови и желудке погибшего обнаружили смертельную дозу цианида.

В 2014 году в рамках расследования японка была арестована. Судебное разбирательство по ее делу началось в июне 2017 года. Изначально Какэхи подозревали в убийстве более 10 мужчин в возрасте от 70 до 80 лет в период с 2007 по 2013 г. Обвинения предъявили по восьми делам, однако из-за времени, прошедшего с момента инцидентов, и недостаточности улик, до суда дошли всего четыре.

Как позже выяснило следствие, Какэхи вынуждала своих мужчин глотать ампулы с цианидом, убеждая их в том, что это пищевые добавки. Вскрытие установило, что в телах погибших содержится большое количество синильной кислоты. Следы яда были обнаружены и в доме самой японки.

Отмечается, что мотивом преступлений во всех случаях были деньги. Убийства принесли ей от 500 до 800 млн иен (от 4,5 до 7,2 млн долларов). Эти деньги она получила от страховых компаний и по наследству от своих супругов.

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