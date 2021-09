Ученые и музыкант создали обезболивающую песню

Песню протестировали на 286 добровольцах, которые страдали от сильных острых болей.

Ирландские ученые и музыкант создали песню, которая способна уменьшить боль, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

Эксперимент проводили ученые из Университетского колледжа Дублина. Об этом Специально для этого исследования музыкант Anatole написал композицию, которая получила название All of Us (“Все мы”), пишет Daily Mail.

Один из разработчиков лечебной музыки, доктор Клэр Хаулин, рассказала, что в песне были использованы инструментальные, оркестровые и вокальные элементы, чтобы "создать ощущение чуда" у пациентов. Реализовать замысел ученым помог музыкант Anatole. С его помощью они хотели создать что-то, что помогло бы людям почувствовать себя сильнее и забыть о боли, в том числе при помощи выделения дофамина (гормон счастья).

Песню протестировали на 286 добровольцах, которые страдали от сильных острых болей, включая головную и менструальную боль, боль в спине и общую мышечную боль. Участники испытаний отмечали снижение интенсивности боли и неприятных ощущений.

