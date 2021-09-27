Король Саудовской Аравии передал слова приветствия Токаеву

База нашего взаимодействия станет более солидной - президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев принял министра инвестиций королевства Саудовская Аравия Халида Аль-Фалиха, сообщает zakon.kz.По данным Акорды, в ходе встречи обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений и привлечения инвестиций.

Приветствуя Халида Аль-Фалиха, Токаев отметил, что его визит является продолжением содержательных телефонных переговоров с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Глава государства выразил признательность Саудовской Аравии за поддержку Казахстана на протяжении 30 лет Независимости.

Мы уверены, что между нашими странами множество возможностей для продвижения сотрудничества, придания ему большего практического содержания. Поэтому мы с Наследным принцем по телефону обсудили ряд будущих совместных проектов. База нашего взаимодействия станет более солидной. В этой связи мы приветствуем ваш визит и считаем, что с вашей поддержкой и вовлечением моей администрации мы сможем достичь реального прогресса в наших двусторонних отношениях, – уверен президент Казахстана.

В свою очередь Халид Аль-Фалих выразил благодарность Токаеву за прием и передал слова приветствия от короля Саудовской Аравии.

Они подтверждают неизменную поддержку дальнейшему процветанию и благополучию Казахстана, высоко оценивают проводимые реформы и лидерство страны в Центральной Азии, а также путь, который был начат 30 лет назад. На протяжении этого периода реализуется весьма прогрессивная политика, которая была заложена Первым Президентом Казахстана и сейчас получает продолжение под вашим мудрым руководством, – отметил саудовский министр.

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