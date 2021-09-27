Форму китайских школьников начали чипировать

Это позволяет родителям следить за передвижениями детей.

В Китае родители школьников теперь могут следить в режиме реального времени за передвижениями своих детей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Комсомольскую правду.

В начальной школе Чжухая форму учащихся оснастили специальными микрочипами. Родители могут отследить абсолютно все передвижения своего ребенка. Если школьник попадает в какую-то опасную ситуацию, то микрочип отправит родителям или учителям сигнал на их мобильный телефон.

Не все родители восприняли нововведение с энтузиазмом. Многие сравнивают чипы с электронными браслетами, которые надевают на ноги преступникам. Но в школе считают опасения взрослых объяснимыми.

В Китае дети частенько убегают с уроков и просиживают часами за видеоиграми в компьютерных клубах. Также известно немало случаев похищения детей с целью физического насилия.

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