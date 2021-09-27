Когда начнут выплачивать новые пособия по инвалидности

На сегодняшний день данный законопроект принят Сенатом и направлен на подписание главе государства.

Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал, когда начнут выплачивать новые пособия лицам с ограниченными возможностями, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день данный законопроект принят Сенатом и направлен на подписание главе государства. Нужно принять соответствующие подзаконные акты, параллельно их подготовили. Я думаю, что в течение месяца будем уже выплачивать. Касательно средств, то в бюджете они предусмотрены, - сообщил глава Минтруда на брифинге в правительстве.

Напомним, в Казахстане утвердили новые пособия. 23 сентября Сенат принял соответствующие поправки в закон по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

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По новым поправкам вводится пособие для лиц, осуществляющих уход за инвалидами первой группы, вне зависимости от причины их инвалидности. Наравне с пособиями по инвалидности будет выплачиваться дополнительная сумма в случае потери кормильца.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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