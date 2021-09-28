Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 880 тысяч

Приложение zakon.kz
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За прошедшие сутки зарегистрировано 1719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1719 человек. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 160 человек. Например, в Алматы статистика показывает понижение на 72 пункта, в Акмолинской области - на 24, а в Туркестанской области - на 20, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 880 709 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2781 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 815 664 человека.
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