Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 880 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 1719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1719 человек. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 160 человек. Например, в Алматы статистика показывает понижение на 72 пункта, в Акмолинской области - на 24, а в Туркестанской области - на 20, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 183,

в городе Алматы - 413,

в городе Шымкент - 49,

в Акмолинской области - 72,

в Актюбинской области - 44,

в Алматинской области - 160,

в Атырауской области - 36,

в ВКО - 119,

в Жамбылской области - 56,

в ЗКО - 29,

в Карагандинской области - 175,

в Костанайской области - 102,

в Кызылординской области - 18,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 155,

в СКО - 76,

в Туркестанской области - 30.

Всего в стране подтверждено 880 709 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2781 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 166,

в городе Алматы - 459,

в городе Шымкент - 80,

в Акмолинской области - 187,

в Актюбинской области - 268,

в Алматинской области - 241,

в Атырауской области - 121,

в ВКО - 177,

в Жамбылской области - 65,

в ЗКО - 128,

в Карагандинской области - 212,

в Костанайской области - 165,

в Кызылординской области - 47,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 301,

в СКО - 105,

в Туркестанской области - 49.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 815 664 человека.

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