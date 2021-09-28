Еще одно дело возбуждено в отношении Навального

В отношении Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем.

Следственный комитет России возбудил в отношении Алексея Навального еще одно дело, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, в отношении Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении А. Навального, Л. Волкова, И. Жданова и иных лиц и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении Л. Соболь, Г. Албурова, Р. Шаведдинова, В. Гимади, П. Зеленского, Р. Мулюкова и иных лиц. пресс-служба СК РФ

По данным ведомства, "не позднее 2014 года Навальный, являясь учредителем НО "Фонд борьбы с коррупцией" (признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации), с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации, создал экстремистское сообщество и руководил им".

В указанный период времени к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов. пресс-служба СК РФ

Как отметили в ведомстве, "для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников организаторами были учреждены восемь некоммерческих организаций - фондов и коммерческие организации, являвшиеся структурными подразделениями сообщества".

В 2017 году создано общественное движение "Штабы Навального" для осуществления деятельности сообщества в 37 регионах России. Основным куратором и руководителем "Штабов Навального" являлся Волков, представляющий "Федеральный штаб" в городе Москва. В период с 2014 по 2021 год в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах. пресс-служба СК РФ

В ведомстве уверены, что "противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки".

С этой целью в период с 2014 по 2021 год руководители и участники экстремистского сообщества систематически проводили на территориях субъектов Российской Федерации несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремистской и террористической деятельности, совершались противоправные действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинялся вред общественному порядку и общественной безопасности. пресс-служба СК РФ

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Решением Московского городского суда в текущем году ликвидировано НО "ФБК", НО "Фонд защиты прав граждан" и запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального" в связи с признанием их экстремистскими организациями. пресс-служба СК РФ

Руководителями и участниками экстремистского сообщества были совершены преступления экстремистской направленности, среди которых: создание Навальным и руководство им совместно с Волковым и Ждановым некоммерческой организацией, выполняющей функции иноагента, - ФБК и призывы граждан к совершению противоправных деяний - к участию в несогласованных митингах 23 и 31 января, а также 21 апреля 2021 г. (ч. 2 ст. 239 УК РФ); размещение Волковым и Ждановым в августе этого года (после принятия судом решения о запрете деятельности ФБК) в сети Интернет видеоролика, в котором призывали неограниченный круг лиц осуществлять финансирование "Команды Навального" путем перечисления денежных средств и криптовалюты (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ); размещение Волковым и иными неустановленными сторонниками Навального в сети Интернет публикаций с призывами к несовершеннолетним об участии 23 января 2021 г. в несогласованных митингах (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ); участник "Штаба Навального" Мулюков в городе Уфа 12 июня 2017 выступил перед гражданами с призывами к совершению насильственного изменения основ конституционного строя путем проведения революции на территории РФ (ч. 1 ст. 280 УК РФ); участник "федерального" "Штаба Навального" в городе Москва Зеленский в октябре 2020 разместил в сети Интернет публикации, в которых побуждал к борьбе против существующей государственной власти с использованием насильственных действий (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Расследование всех фактов преступной деятельности соучастников продолжается. пресс-служба СК РФ

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