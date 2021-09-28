Назначен новый зампредседателя комитета индустриального развития МИИР РК

Олжас Сапарбеков получил новое назначение.

Заместителем председателя комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан назначен Олжас Сапарбекович Сапарбеков, сообщает zakon.kz. В 2001 году окончил Казахскую академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева по специальности "инженер-экономист". В 2014 году - Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова по специальности "юриспруденция". Трудовую деятельность начинал в частном секторе. Позже работал на различных должностях в структурах АО "НК "Қазақстан темір жолы", АО "НАК "Казатомпром", НПП РК "Атамекен". До назначения заместителем председателя Комитета индустриального развития занимал должность руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.

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