В Карагандинской области пятиэтажка раскалывается на части

Пятиэтажка начала раскалываться еще в 2006.

Пятиэтажка в поселке Сарышаган Карагандинской области раскалывается надвое, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Хабар 24", 60 семей с надеждой ждут окончания экспертизы, которая должна определить уровень ее аварийности.

Дом в поселке жители прозвали - инжир. Так же, как переспелый фрукт, пятиэтажка разламывается пополам. Типовой блочный дом 1978 года постройки. Таких в поселке еще несколько.

Как сами видите, дом раскалывается на две части. Мы хотим жить. Если дом рушится, значит, мы тоже рушимся. А кто ответит за это? - спрашивает Гульфариза Тусупбекова, жительница поселка Сарышаган.

Пятиэтажка начала раскалываться еще в 2006-м. Тогда его обследовали и укрепили металлическими стяжками. Но плиты продолжают расходиться. Одной из причин жители называют близость поселка к военному полигону.

Они нам объяснили, что учения идут, стреляют в небо. Но снаряд на землю падает. После каждого падения снаряда дом дрожит. Плюс дорожники. Асфальт кладут, они тоже хорошо стреляют. Это тоже все влияет, - заметила Алима Амирова, жительница.

На днях дом обследовала экспертная комиссия. Ее заключение должно появиться уже на этой неделе.

Если этот дом признают аварийным, его нужно будет сносить. Жителям предлагали варианты арендного жилья, но никто не хочет. Единственное решение - нужно строить для них новый дом, - уточнил Ануар Тойимбеков, аким поселка.

Многоквартирные новостройки в поселке не появлялись последние 30 лет. Сейчас в очереди на жилье - 50 семей. Если придется расселять и этот дом, добавится еще 60. Средств на такое масштабное строительство в районном бюджете нет, уверяют местные власти.

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