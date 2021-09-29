Кому из знаков зодиака жизненно необходим отпуск

Приложение zakon.kz
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Бывает так, что работы много, а сил на ее исполнение уже не остается.
Астрологи назвали тех, кто чаще других находится на грани профессионального выгорания, сообщает zakon.kz.
Психолог Саона Меришан перечислила топ-5 знаков зодиака.
Если силы тебя покинули, а энергию черпать не из чего, возможно, тебе пора подумать об отпуске. Тем более, если это советуют звезды, - говорится в сообщении "Лиза".Тельцы
Как правило, офисная работа предполагает дисциплину, высокую производительность и четкое выполнение указаний сверху, а Тельцы всего этого не выносят. Приходить строго в определенное время, есть по расписанию и подчиняться начальнику без возможности взять длительную передышку - сущий кошмар для них. В идеале Тельцам лучше работать из дома, в максимально комфортной обстановке, когда они предоставлены сами себе. Но если такой возможности нет, то регулярный отпуск им просто необходим.Львы
Как правило, Львы работают очень усердно. Нет другого знака, который отдыхает с таким же рвением, как они. Львы чрезвычайно талантливы. Именно в балансе работы и отдыха кроется секрет их высокой производительности. Свое право на отпуск представители знака всегда отвоюют.Овен
Овен в офисе, который долго не был в отпуске - нарушитель порядка. Он спорит с начальством, саботирует должностные обязанности и отвлекает других от работы - обаянию и непосредственности Овнов не могут не поддаться даже самые дисциплинированные сотрудники. Довольно часто невозможность отправиться в отпуск в течение долгого времени приводит к увольнению.Водолей
Представители этого знака ненавидят играть по чужим правилам, подчиняться кому-либо и соперничать, а без этих составляющих на сегодняшний день трудно представить какую-либо работу. При невозможности взять отпуск Водолеи уходят в протест, что со временем сводит хорошие отношения с начальством на нет. Они сами покидают офис, потому что понимают, что это не их путь.Рак
Нет ничего менее продуктивного, чем просто сидеть и беспокоиться о возможных будущих негативных последствиях, но это обычное дело для некоторых представителей этого знака. Все это бездействие становится разрушительным. В конечном итоге Раки могут переедать, сидеть сложа руки или тратить свое время на бессмысленные вещи, пытаясь отвлечь себя от тревог.
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