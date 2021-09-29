Охрана выставлена вокруг павлодарской спортшколы, где обрушилась кровля

На данный момент выставлено, чтобы исключить попадание людей на объект.

По факту частичного обрушения кровли здания ДЮСШ созвана городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. Ею вынесен протокол о необходимости обеспечения безопасности детей и населения, передает zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На данный момент выставлены ограждение и охрана объекта, чтобы исключить попадание людей на объект. Также принято решение о необходимости проведения изучения технического состояния здания, материального ущерба, - сообщили в областном управлении по развитию туризма и спорта.

Обрушение кровли произошло в спортивном зале бокса ДЮСШ "Батыр" по адресу: улица Катаева, 63/1А, сегодня в десять часов утра.

Жертв и пострадавших нет. В здании находились дети, а также директор ДЮСШ, заведующий спортсооружением и вахтер. Когда сотрудники услышали треск, всех экстренно эвакуировали.

Заместитель руководителя регионального управления по развитию туризма и спорта Нурлан Есембаев заверил, что, несмотря на ЧП, дети без тренировок не останутся. Им подыщут новое место для тренировок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!