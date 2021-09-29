Какие нетипичные симптомы могут свидетельствовать об инфаркте

Врач назвал несколько неожиданных признаков приближающегося инфаркта.

Болевые ощущения в руке или животе могут быть признаками инфаркта, передает zakon.kz.

На проблемы с сердцем также могут указывать боль в локте и рвота, приводит "Москва 24" слова заслуженного врача России Юрия Кремнева.

Например, у человека болит рука, плечо. Делаешь ЭКГ, а там изменения на кардиограмме. Это идет как проявление ишемической болезни, - назвал симптомы приближающегося инфаркта Кремнев.

Он добавил, что во врачебной практике такие случаи встречаются редко.

Медик назвал и типичные проявления инфаркта, в число которых включил подъем давления, головную боль, нарушение дыхания, головокружение, сжимающие или жгучие боли в области сердца. В таком случае необходимо сразу измерить давление. Для профилактики инфарктов врач посоветовал раз в год делать кардиограмму, сдавать анализы на холестерин и сахар.

К слову, 29 сентября отмечается Всемирный день сердца.

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