#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Мир

Ученые обнаружили место с самой низкой температурой на Земле

Снег, долина, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 06:25 Фото: pexels
Самые низкие температуры на Земле в минувшие сутки зафиксированы в городе Покровске, на метеостанции Сухана и селе Крест-Хальджай, которые находятся в Республике Саха (Якутия, Россия), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, "мировой "топ-3" возглавил якутский Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз в 51,7 градуса.

На втором месте метеостанция Сухана, что в Оленекском районе республики, с показателем минус 49,4 градуса, а почетная бронза досталась якутскому селу Крест-Хальджай – там мороз окреп до 48,7 градуса.

В то же время, как отметили в Гидрометцентре РФ, в рейтинге самых жарких мест планеты за сутки два призовых места заняла Австралия и еще одно – Южно-Африканская республика.

"В Телфере, что на западе Австралии, воздух накануне прогрелся до плюс 44,1 градуса, до 42,6 градуса выше нуля поднялись столбики термометров в аэропорту Сиднея, а в южно-африканском Апингтоне метеостанция зафиксировала плюс 39,2 градуса", – рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, может ли гонконгский грипп повторить сценарий пандемии коронавируса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В "Семей орманы" зафиксировали самую низкую температуру за последние 20 лет
23:17, 21 февраля 2024
В "Семей орманы" зафиксировали самую низкую температуру за последние 20 лет
Около -50°C: где сейчас самое холодное место на Земле
09:40, 04 декабря 2025
Около -50°C: где сейчас самое холодное место на Земле
Ученые обнаружили разрыв в магнитосфере Земли
13:55, 03 января 2025
Ученые обнаружили разрыв в магнитосфере Земли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: