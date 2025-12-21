Ученые обнаружили место с самой низкой температурой на Земле
Самые низкие температуры на Земле в минувшие сутки зафиксированы в городе Покровске, на метеостанции Сухана и селе Крест-Хальджай, которые находятся в Республике Саха (Якутия, Россия), сообщает Zakon.kz.
Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, "мировой "топ-3" возглавил якутский Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз в 51,7 градуса.
На втором месте метеостанция Сухана, что в Оленекском районе республики, с показателем минус 49,4 градуса, а почетная бронза досталась якутскому селу Крест-Хальджай – там мороз окреп до 48,7 градуса.
В то же время, как отметили в Гидрометцентре РФ, в рейтинге самых жарких мест планеты за сутки два призовых места заняла Австралия и еще одно – Южно-Африканская республика.
"В Телфере, что на западе Австралии, воздух накануне прогрелся до плюс 44,1 градуса, до 42,6 градуса выше нуля поднялись столбики термометров в аэропорту Сиднея, а в южно-африканском Апингтоне метеостанция зафиксировала плюс 39,2 градуса", – рассказал собеседник агентства.
