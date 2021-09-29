Часть улицы перекроют в Алматы

Водителям рекомендовано заранее корректировать свой маршрут.

Ремонтные работы запланированы в ночь с 30 сентября по 1 октября, передает zakon.kz.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 30 сентября по 1 октября с 18:00 до 07:00 в ночное время будет частичное перекрытие проезжей части на участке дороги по улице Центральная от улицы вдоль БАКа до улицы Центральная 82 (АЗС "КазМунайГаз"), - сообщили в пресс-службе акимата города.

Также в акимате рекомендуют водителям корректировать свой маршрут заранее.

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