Почему после прививки некоторые все же болеют коронавирусом

Существуют люди, у которых после вакцины не вырабатываются антитела.

Главный внештатный специалист Пензенского областного клинического центра по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева ответила на вопрос, болеют ли люди коронавирусом после прививки и почему, передает zakon.kz.

Есть случаи, когда не формируется иммунитет после введения вакцины. Однако даже если привитые заражаются коронавирусом, то, как правило, переносят инфекцию в легкой и средней форме, - приводит rg.ru слова Курмаева.

Инфекционист отметила, что существуют люди, у которых после вакцины не вырабатываются антитела или вырабатываются в недостаточном количестве. Но те, кто привились, и у кого выработался иммунитет, на данный момент не оказываются в реанимации.

Причиной нулевой реакции организма на прививку медики считают вторичный иммунодефицит. Он возникает у пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также у тех, кто принимает подавляющие иммунитет препараты. Согласно последним рекомендациям по вакцинации, если у пациента через 42 дня после введения двухкомпонентной вакцины не формируется достаточное количество антител, то у него берут анализы на наличие такой особенности.

Как уточнили в региональном минздраве РФ, есть официальный процент заболевших после вакцинации. Он варьирует от двух до 10% по России.

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