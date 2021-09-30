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В Алматы снова запускают программу по бесплатной стерилизации собак и кошек

Фото: zakon.kz 30 сентября 2021, 13:40

Планируется охватить порядка 4 тысяч собак и кошек.

В Алматы в рамках программы гуманного регулирования численности бродячих животных с 1 октября по 31 декабря 2021 года продолжится бесплатная стерилизация и кастрация домашних животных, сообщает zakon.kz.

По информации Управления предпринимательства и инвестиций, планируется охватить порядка 4 тысяч собак и кошек.

К участию в программе допускаются животные с наличием ветеринарного паспорта и микрочипа для достоверного учета в базе данных Pet Control.

В случае отсутствия микрочипа и паспорта, можно приобрести их в любой из указанных клиник за дополнительную плату. Возрастное ограничение на стерилизацию собак и кошек от 7 месяцев до 9 лет, на кастрацию кобелей и котов от 6 месяцев до 9 лет, - говорится в сообщении.

Услуга по стерилизации и кастрации домашних животных включает:

  • регистрацию первичного обращения владельца животного в книге учета (сбор анамнеза, запись на операцию);
  • предварительный клинический осмотр животных, выявление противопоказаний к операции (беременность, овуляция, сниженный иммунитет, отсутствие профилактической вакцинации);
  • определение живой массы животного и расчет наркоза;
  • премедикация;
  • введение в наркоз;
  • фиксация животного;
  • подготовка операционного поля;
  • проведение операции;
  • использование рассасывающих шовных материалов с документами, подтверждающими их качество и безопасность;
  • выведение из наркоза;
  • регистрация физикальных данных в книге учета;
  • помещение животного в дневной стационар для наблюдения не менее 10 часов;
  • послеоперационный мониторинг состояния прооперированного животного в течение 3 дней (по телефону);
  • контроль за состоянием швов на 10-12 сутки после операции для исключения возможных осложнений.

Адреса ветеринарных клиник для бесплатной стерилизации и кастрации

  • Ветеринарная клиника "ЦВМ": ул. Жамакаева д.32, телефон: 8 (727) 313-13-28
  • Ветеринарная клиника "ЦВМ" : мкр.Мамыр-4, д.111, телефон: 8 (727) 313-13-21
  • Ветеринарная клиника "Mastino": ул.Есенберлина, 217, телефон: 8 (727) 327-44-88, 8 (707) 327-44-88
  • Ветеринарная клиника "Allvet": ул.Толеби, 279 "Б", телефон: 8 (727) 396-71-73
  • Ветеринарная клиника "Айболит": пр.Абая, 26, телефон: 8 (708) 972‒02‒07
  • Ветеринарная клиника "Dog premium": ул. Зимняя, "Б", телефон: 8 (727) 354‒33‒23
  • Ветеринарная клиника "АлматыВЕТ": адрес: ул. Жансугурова, 311, телефон: 8 (727) 397‒22‒76
  • Ветеринарная клиника "ЗооВита": 8-й микрорайон, 10 "А", телефон: 8 (727) 249‒85‒19.

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