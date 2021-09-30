В Алматы снова запускают программу по бесплатной стерилизации собак и кошек

Планируется охватить порядка 4 тысяч собак и кошек.
В Алматы в рамках программы гуманного регулирования численности бродячих животных с 1 октября по 31 декабря 2021 года продолжится бесплатная стерилизация и кастрация домашних животных, сообщает zakon.kz.
По информации Управления предпринимательства и инвестиций, планируется охватить порядка 4 тысяч собак и кошек.
К участию в программе допускаются животные с наличием ветеринарного паспорта и микрочипа для достоверного учета в базе данных Pet Control.
В случае отсутствия микрочипа и паспорта, можно приобрести их в любой из указанных клиник за дополнительную плату. Возрастное ограничение на стерилизацию собак и кошек от 7 месяцев до 9 лет, на кастрацию кобелей и котов от 6 месяцев до 9 лет, - говорится в сообщении.
Услуга по стерилизации и кастрации домашних животных включает:
- регистрацию первичного обращения владельца животного в книге учета (сбор анамнеза, запись на операцию);
- предварительный клинический осмотр животных, выявление противопоказаний к операции (беременность, овуляция, сниженный иммунитет, отсутствие профилактической вакцинации);
- определение живой массы животного и расчет наркоза;
- премедикация;
- введение в наркоз;
- фиксация животного;
- подготовка операционного поля;
- проведение операции;
- использование рассасывающих шовных материалов с документами, подтверждающими их качество и безопасность;
- выведение из наркоза;
- регистрация физикальных данных в книге учета;
- помещение животного в дневной стационар для наблюдения не менее 10 часов;
- послеоперационный мониторинг состояния прооперированного животного в течение 3 дней (по телефону);
- контроль за состоянием швов на 10-12 сутки после операции для исключения возможных осложнений.
Адреса ветеринарных клиник для бесплатной стерилизации и кастрации
- Ветеринарная клиника "ЦВМ": ул. Жамакаева д.32, телефон: 8 (727) 313-13-28
- Ветеринарная клиника "ЦВМ" : мкр.Мамыр-4, д.111, телефон: 8 (727) 313-13-21
- Ветеринарная клиника "Mastino": ул.Есенберлина, 217, телефон: 8 (727) 327-44-88, 8 (707) 327-44-88
- Ветеринарная клиника "Allvet": ул.Толеби, 279 "Б", телефон: 8 (727) 396-71-73
- Ветеринарная клиника "Айболит": пр.Абая, 26, телефон: 8 (708) 972‒02‒07
- Ветеринарная клиника "Dog premium": ул. Зимняя, "Б", телефон: 8 (727) 354‒33‒23
- Ветеринарная клиника "АлматыВЕТ": адрес: ул. Жансугурова, 311, телефон: 8 (727) 397‒22‒76
- Ветеринарная клиника "ЗооВита": 8-й микрорайон, 10 "А", телефон: 8 (727) 249‒85‒19.
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