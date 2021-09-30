Пять лучших учителей ЗКО получили награды за свой нелегкий труд

Учитель – это авторитет для учеников.

Накануне профессионального праздника учителей подведены итоги республиканского конкурса "Лучший педагог-2021". Самыми лучшими в своей профессии стали 64 учителя школ и преподавателя колледжей, из которых 5 учителей из Западно-Казахстанской области.

Юбилейная 10-ая торжественная церемония вручения наград лучшим учителям страны прошла в Костанае - на исторической родине выдающегося просветителя казахского народа Ыбырая Алтынсарина, которому в этом году исполнилось 180 лет со дня рождения.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов лично поздравил каждого победителя и вручил им нагрудные знаки и денежные сертификаты в размере около 3 млн тенге.

В канун 30-летия Независимости нашей страны и в честь 180-летия великого педагога Ыбырая Алтынсарина отмечен нелегкий труд наших уважаемых учителей. На конкурс поступило много работ, перед жюри стоял сложный выбор, ведь уровень всех поступивших заявок был очень высок. Это говорит о том, что в Казахстане очень много замечательных, сильных, профессиональных педагогов, которые любят детей и отдают всего себя во благо служения обществу, воспитывают и оказывают поддержку подрастающему поколению, – сказал в своей поздравительной речи Аймагамбетов.

В состав республиканской конкурсной комиссии вошли представители общественных объединений, неправительственных организаций, НПП "Атамекен", Казахстанского отрасле-вого профсоюза работников образования и науки и другие. На торжественном мероприятии ветераны и заслуженные работники сферы образования были отмечены медалями "Еңбек ар-дагері", нагрудными знаками "Ы.Алтынсарин" и "Почетный работник образования".

Из 173 принявших участие в республиканском конкурсе претендентов, победителями стали 64 педагога, 5 из которых – учителя Западно-Казахстанской области. Это воспитатель ясли-сада №3 "Гүлдер" города Аксай Бурлинского района Умит Ельжанова, учитель географии СОШ им.С. Жаксыгулова Таскалинского района Светлана Иргалиева, Баенова Даметкен, учи-тель физики областной специализированной школы-лицея-интерната информационных техно-логий для одаренных детей Даметкен Баенова, учитель казахского языка и литературы школы-гимназии имени Абая Акжаикского района Асель Ерментаева, преподаватель специальных дисциплин высшего педагогического колледжа имени Ж. Досмухамедова Куралай Искакова.

Каждый удостоенный награды учитель – это гордость школы и всей страны! Учитель – это авторитет для учеников, он должен быть на шаг впереди, быть ориентиром, показывать детям вершины, к которым надо стремиться. Поздравляем всех учителей с профессиональным праздником Днем учителя и желаем каждому хороших возможностей для саморазвития, творчества, поиска новых увлечений, чтобы всегда оставаться для своих учеников интересной личностью.

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