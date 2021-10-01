Более 2000 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Всего в стране подтверждено 886 982 случая.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 сентября 2021 года. Небольшой спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня уменьшилось сразу на 156. В Нур-Султане заразившихся меньше на 35 человек, чем днем ранее, в Шымкенте - на 47 человек. И так во всех регионах - на пару десятков человек, но меньше, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2096 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 886 982 случая.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2661 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровело 823 453 человека.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!