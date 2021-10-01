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Более 2000 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 1 октября 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 886 982 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 сентября 2021 года. Небольшой спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня уменьшилось сразу на 156. В Нур-Султане заразившихся меньше на 35 человек, чем днем ранее, в Шымкенте - на 47 человек. И так во всех регионах - на пару десятков человек, но меньше, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2096 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 284,
  • в городе Алматы – 498,
  • в городе Шымкент – 79,
  • в Акмолинской области – 50,
  • в Актюбинской области – 97,
  • в Алматинской области – 233,
  • в Атырауской области – 68,
  • в ВКО – 124,
  • в Жамбылской области – 53,
  • в ЗКО – 57,
  • в Карагандинской области – 120,
  • в Костанайской области – 108,
  • в Кызылординской области – 56,
  • в Мангистауской области – 19,
  • в Павлодарской области – 130,
  • в СКО – 70,
  • в Туркестанской области – 50.

Всего в стране подтверждено 886 982 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2661 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 200,
  • в городе Алматы - 586,
  • в городе Шымкент - 0,
  • в Акмолинской области - 170,
  • в Актюбинской области - 228,
  • в Алматинской области - 409,
  • в Атырауской области - 122,
  • в ВКО - 201,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 61,
  • в Карагандинской области - 136,
  • в Костанайской области - 198,
  • в Кызылординской области - 48,
  • в Мангистауской области - 77,
  • в Павлодарской области - 133,
  • в СКО - 49,
  • в Туркестанской области - 43.

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 823 453 человека.

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