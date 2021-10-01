В Чикаго повторится полуфинал Олимпиады - Рыбакина против Бенчич

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Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Chicago Fall Tennis Classic, обыграв на своем пути россиянку Веронику Кудерметову
На кортах американского Чикаго проходит крупный международный женский турнир по теннису Chicago Fall Tennis Classic, передает zakon.kz.
Лидер казахстанских теннисисток Елена Рыбакина вышла в четвертый круг данных соревнований, обыграв на своем пути россиянку Веронику Кудерметову - 7:6, 7:5.
1 октября Рыбакина попробует обыграть свою обидчицу по Токийской олимпиаде, швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич.
Куандык Шынасилов
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