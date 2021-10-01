Сильные осадки ожидаются в Казахстане - погода на 2 октября

В Казахстане 2 октября ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, туман и гололед.

Прогноз погоды на 2 октября предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

Ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему сохранят свое влияние на восточную половину Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока временами - сильные осадки, усилится ветер, в ночные часы - туман, гололед. Западная половина Казахстана окажется под властью обширного европейского антициклона. РГП "Казгидромет"

На севере, северо-востоке Костанайской области ночью и утром ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, северо-востоке области усилится ветер 15-20 м/с.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на востоке области - ветер 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской, на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В северной половине Восточно-Казахстанской, на севере и востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, в северной половине и на юге Восточно- Казахстанской области - усиление ветра 15-20 м/с.

В южной части и в горных районах Алматинской, Жамбылской областей усилится ветер 15-22 м/с, ночью и утром на севере и в горных районах ожидается туман.

Читайте также: Дождь и снег – погода в Казахстане на выходные

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!