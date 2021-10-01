Абаев о Малом Талдыколе: Скорее всего, исчезнет естественным путем

Власти города дают публичное обещание перед обществом, перед руководством страны. Нарушить его будет себе дороже

Первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев прокомментировал скандал вокруг Малого Талдыколя, передает zakon.kz.

Конечно, общественность будет поддерживать эко-защитников. Ведь как люди видят ситуацию: с одной стороны, энтузиасты, охранники природы, а с другой стороны – безжалостная бюрократическая махина. Но ведь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Защитники водоема утверждают, что это уникальное озеро и среда обитания птиц, но факты говорят сами за себя. Так называемый Малый Талдыколь, скорее всего, исчезнет естественным путем, – сказал Абаев в эфире передачи "Открытый диалог".

По его словам, в 2013 году глубина Малого Талдыколя составляла один метр, сегодня – не превышает 30 см. Это потому, что у водоема нет естественной подпитки.

Уже сейчас там зафиксировано превышение хлоридов, сульфатов, аммиака. При этом акимат не намерен засыпать водоем. Планируется его очистка, углубление дна, и они сделают прибрежную зону. В ответ слышим один аргумент: мол, акимат обманывает, и как только окончательное решение будет принято, никакой очистки проводиться не будет, озеро просто возьмут и засыпят. Но подождите, есть понятие репутации и доверия. Власти города дают публичное обещание перед обществом, перед руководством страны. Нарушить его будет себе дороже, – отметил Даурен Абаев.

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