Фермеры Карагандинской области привезли в столицу 117 наименований продукции

Фермеры региона привезли в столицу свыше 600 тонн продукции.

На площадке около ТРЦ "Хан Шатыр" проходит сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Карагандинской области, передает zakon.kz.

Фермеры региона привезли в столицу свыше 600 тонн 117 наименований продукции, которая реализуется по ценам на 10-15% ниже рыночных, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

В эти субботу и воскресенье, 2 и 3 октября, с 9 часов утра до 18:00 вечера в столице проводится сельхозярмарка товаропроизводителей Карагандинской области.

Товаропроизводители области привезли в столицу порядка 600 тонн продукции. Цены лояльные, большим спросом пользуются мясная продукция, овощи, картофель. В столице проходит уже 9 ярмарка. Сезон сельскохозяйственных ярмарок регионов стартовал у нас 21 августа. На ярмарках уже реализовано порядка 2,7 тыс. тонн продукции, приняли участие порядка 380 предпринимателей из различных регионов республики. Здесь на постоянной основе проводят мониторинг все городские службы, начиная от отдела торговли на предмет соблюдения ценовой политики, заканчивая службами санэпидемконтроля в части сверки документов по ветеринарному, фито-санитарному направлениям, - рассказал руководитель отдела развития торговли и сферы услуг Управления по инвестициям развитию предпринимательства города Нур-Султан Руслан Идрисов.

По его словам, за неделю до начала ярмарки сотрудники Управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы отрабатывают с регионами вопрос цен на продукцию. Ориентируются на оптовые рынки столицы и статистические данные, которые еженедельно выходят на сайте Бюро национальной статистики, где есть цены каждого региона. Все это заблаговременно отрабатывается, готовятся рекомендуемые цены, с которыми регион и приезжает.

Свою продукцию привезли более 126 фермерских, крестьянских хозяйств и перерабатывающих предприятий из 9 районов и 4 городов Карагандинской области. Реализуется продукция общим объемом более 600 тонн на сумму около 750 млн. тенге, в том числе - мясо, овощи, картофель, молочная продукция, продукция переработки - колбасы, представлены две птицефабрики. Конечно, основной спрос у жителей столицы на наше мясо и овощи. У нас цены намного ниже рыночных, потому что мы рядом находимся, логистика обошлась дешевле по сравнению с другими областями, - сообщил руководитель отдела Управления сельского хозяйства Карагандинской области Жасулан Тарпанов.

Цены на ярмарке действительно лояльные. К примеру, картофель и морковь можно приобрести по 100 тенге за килограмм, лук - 90 тенге, огурцы - 250 тенге, мясо конины - 2200 тенге, говядины - 2000 тенге, баранины - 1800 тенге.

Азамат и Айтолкын Сейтказины родом из Караганды, семейная пара призналась, что просто не могла пропустить ярмарку товаропроизводителей, приехавших из их родного региона.

"Когда бываем в гостях у родителей в Караганде, всегда привозим оттуда кефир, творог, сметану, продукцию местной птицефабрики. Сегодня вот пришли закупиться продуктами, без которых в нашей семье не обходится ни один стол. В первую очередь это, конечно, мясо, овощи, таких цен даже на столичном рынке не встретишь, купили и ягоды для варенья, рыбу. В общем, приехали с пустыми руками, уезжаем с полной тележкой продуктов", - поделились астанчане.

Стоит отметить, что на ярмарке соблюдаются все санитарные нормы. На территории стрелками указан маршрут движения, имеется разметка для соблюдения социальной дистанции, на турникетах установлены санитайзеры для гигиены рук. Также есть баннеры, напоминающие посетителям о соблюдении карантинных мер, в том числе масочного режима.

Всего в столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей и фруктов. Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Актюбинской областей.

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