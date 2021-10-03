Четыре казахстанских каратиста вышли в финал Премьер-лиги в Москве

Финальные поединки пройдут в воскресенье 3 октября.

Москва в эти дни принимает Премьер-лигу по карате. В соревнованиях принимает участие команда Казахстана, передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана.

По итогам квалификационных раундов в финал пробились четыре наших спортсмена.

Успешно преодолели турнирную сетку Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов), Молдир Жанбырбай (до 50 килограммов), Сабина Захарова (до 55 килограммов), Софья Берульцева (до 68 килограммов), - говорится в сообщении.

Финальные поединки пройдут в воскресенье 3 октября.

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