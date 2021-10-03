Это аморально - Масляков об аналоге КВН с участием Сабурова и Мусагалиева

Александр Масляков отмечает, что его воспитанники поступают аморально, копируя проект Первого канала.

Руководитель и ведущий телепередачи "КВН" Александр Масляков прокомментировал создание шоу "Игра" на канале "ТНТ", формат которого очень похож на "Клуб веселых и находчивых", сообщает zakon.kz со ссылкой на "Комсомольскую правду".

По его словам, лично он еще не смотрел "Игру", однако признался, что уже наслышан о шоу от своих коллег.

Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них в итоге будут какие-то чемпионы, которые должны получить 30 миллионов рублей. Мне не то что бы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете? И это отношение - ну, есть проект, да наплевать, и у нас такой же будет. Это уже другие дела, - рассказал Масляков.

Также он добавил, что в его личных планах нет намерения судиться с создателями шоу "Игра".

Если судиться, то, наверное, это должен делать канал. Очевидно, что это калька формата, сделанная для другого канала. ... Лично я не собираюсь ни с кем судиться. Я собираюсь потратить силы, которые мне Господь Бог оставил, на дело, которое я люблю и в котором вижу смысл, - высказался Масляков.

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