В Китае предсказали появление нового "вируса Х"

Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются.

В мире появится новый "вирус X" предупредил глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу во время выступления на международном форуме науки и технологий в обществе, сообщает zakon.kz.

Его характеристики пока никому неизвестны, и он может возникнуть в любом месте и в любое время, передает РИА Новости.

Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать. глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу

Для работы над решением Гао Фу предложил "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination).

По мнению Гао Фу, именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым в мире приступить к разработке вакцин от коронавируса в настольно сжатые сроки.

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