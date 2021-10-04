Дмитрий Попко улучшил свой мировой рейтинг

Дима Попко поднялся на 164-е место в мире.

Третья ракетка Казахстана по теннису Дмитрий Попко поднялся на 23 позиции в мировой классификации, передает zakon.kz.

4 октября обновился рейтинг теннисистов-профессионалов ATP. По его новым данным, ощутимых показателей добился спортсмен из Нур-Султана Дмитрий Попко за счет своего первого титула, который он заработал 3 октября на кортах Лиссабона, выиграв "Челленджер". Дмитрий поднялся на 164-е место. Неделю назад он был на 187-й строчке.

Теперь Дмитрию осталось набрать 15 позиций, чтобы догнать своего товарища по сборной Казахстана Михаила Кукушкина, который на данный момент располагается на 149-й ступени. А самый лучший показатель в мировом рейтинге среди казахстанских теннисистов у Александра Бублика – 37-я позиция. Куандык Шынасилов

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