В Японии выбрали нового премьер-министра

По итогам голосования Кисида получил 311 из 458 голосов.

Новым премьер-министром Японии избрали экс-главу МИДа. Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, передает zakon.kz со ссылкой РИА Новости.

Фумио Кисиду избран на должность нового, сотого по счету премьер-министра страны. Голосование транслировалось в прямом эфире. По его итогам Кисида получил 311 из 458 голосов, сообщает ТАСС.

Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Каждое политическое движение выдвигает своего кандидата, как правило, это их лидеры. Так как у правящей партии более половины мандатов, то избрание Кисиды было прогнозируемым, – говорится в сообщении.

На полчаса позже началось голосование и в верхней палате парламента. Там также большинство за правящей ЛДП. Но даже если бы в верхней палате победил другой кандидат, согласно закону, преимущество находится у нижней палаты, поэтому результат голосования в нижней палате является определяющим.

В течение сегодняшнего дня будет объявлен новый состав кабмина. За выходные Кисида определил всех кандидатов на министерские посты. Из 20 членов правительства 13 станут министрами впервые. Одному из них оказаться дебютантом на этом посту не помешал даже почтенный возраст – 77 лет. Самому молодому министру 44 года.

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Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава правительства в новый кабинет перейдут три человека: министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.

Кисида заявил, что после избрания намерен распустить нижнюю палату парламента в связи с истечением срока ее полномочий с тем, чтобы провести выборы 31 октября.

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