ФИФА наградила игроков сборной Казахстана спецпризами

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Два игрока сборной Казахстана попали в "топ-лист лучших".
3 октября в Литве финишировал девятый чемпионат мира по футзалу, передает zakon.kz.
По его итогам Международная федерация футбола отметила лучших игроков данного мирового первенства. Два игрока сборной Казахстана по футзалу попали в "топ-лист лучших" по разным номинациям.
"Золотой мяч" выиграл лидер сборной Португалии Рикардиньо.
"Серебряный мяч" забрал другой португалец - Пани Варела.
"Бронзовый мяч" достался игроку сборной Казахстана Дугласу.
"Золотую бутсу" завоевал бразилец Феррао, у него девять голов.
"Серебряную бутсу" получил португалец Пани Варела (8).
"Бронзовую бутсу" увозит в Казахстан Тайнан (6).
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Куандык Шынасилов
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