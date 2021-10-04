Делегация АО НК "КазМунайГаз" посетила Карачаганак

Компаниями-партнерами по КПО было инвестировано около 30 млрд долларов в разработку Карачаганакского месторождения.

Делегация АО НК "КазМунайГаз" в лице заместителя председателя правления по разведке и добыче Жакыпа Марабаева, директора по крупным нефтегазовым проектам Армана Туякова и генерального директора ТОО "КМГ Карачаганак" Кайрата Нурахметова 30 сентября 2021 года провела встречу с представителями высшего руководства компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО).

На встрече также присутствовал Ренато Мароли, представитель Оператора (Эни/Аджип Карачаганак).

В ходе встречи генеральный директор КПО Джанкарло Рую сделал обзор производственной деятельности компании, ознакомив гостей с текущими задачами, будущими стратегиями и моделями развития бизнеса, а также с ходом работ по реализации проекта строительства 4-го компрессора обратной закачки газа (проект 4-го КОЗГ), который в настоящее время близится к своему завершению и предстоящему запуску.

Реализация проекта строительства 4-го КОЗГ позволит нарастить мощности по обратной закачке газа на объектах КПО на 10 млн кубометров газа в сутки, что, в свою очередь, обеспечит поэтапный прирост добычи жидкого углеводородного сырья на объектах Карачаганакского месторождения. Официальный старт реализации данного крупного проекта был дан в апреле 2019 года. Данный проект позволил создать значительное количество рабочих мест, обеспечив работой население района, а в момент разгара работ на проекте было задействовано до 1600 человек. Доля местного содержания в рамках проекта в материалах, товарах и услугах приближается к 50%.

В рамках программы визита были также затронуты вопросы реализации плана КПО по замещению иностранных специалистов местными кадрами, а также проводимых мероприятий по обучению и развитию персонала в рамках подготовки кадрового резерва. В этой связи была проведена встреча в формате вопросов и ответов с группой казахстанских работников компании из 13 человек, которые имеют многолетний и разносторонний опыт работы в КПО, а также прошедшими стажировку как в Казахстане, так и за рубежом с целью получения дополнительного опыта и знаний.

На сегодняшний день компаниями-партнерами по КПО было инвестировано около 30 млрд долларов в разработку Карачаганакского месторождения. Совместное сотрудничество с полномочными органами РК гарантирует соответствие долгосрочных планов развития КПО государственным задачам Республики, что является важным фактором, обеспечивающим дальнейшую успешную деятельность по разработке и освоению КНГКМ и сопутствует росту экономики региона и страны в целом, - отметил генеральный директор КПО Джанкарло Рую.

"КПО обладает огромным потенциалом благодаря слаженной командной работе, наличию компетентных кадров и нескончаемого энтузиазма местных работников компании. Наши первостепенные задачи остаются прежними – это достижение высочайших показателей производственной деятельности и техники безопасности, а также обеспечение максимальной экономической отдачи от проекта на благо Республики Казахстан, местного сообщества и всех заинтересованных сторон", - добавил Джанкарло Рую.

В конце встречи представителями КПО и КМГ было отмечено, что данная встреча прошла в атмосфере открытого диалога и плодотворного обмена идеями и мнениями и послужила подтверждением КПО своих твердых намерений в достижении дальнейших производственных успехов в качестве одного из крупнейших недропользователей в РК.

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